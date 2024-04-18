أنقذها وغرق.. تشييع جثمان الشاب يوسف عماد بالدقهلية

شيع العديد من أهالى بمدينة المنصورة جثمان يوسف عماد الدين خليل ٢٤ عاما، حيث اقيمت مراسم التشييع بكنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بالمنصورة.



ولقى شاب مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل، بعد أن قفز من أعلى كوبري طلخا حينما شاهد فتاه غريقه محاولًا انقاذها وجرى استخراج جثمانه بواسطة قوات الإنقاذ النهري والفتاة على قيد الحياه.



تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من قسم شرطة أول المنصورة من ادارة شرطة النجدة، ببلاغ الأهالي قيام شابين بإنقاذ فتاه.



انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة وقوات الإنقاذ لنهري وسيارات الإسعاف بالفحص تبين غرق شاب حاول إنقاذ فتاه من الغرق وجرى تمشيط مياه نهر النيل بواسطة قوات الإنقاذ النهري برئاسة المقدم احمد صبرى حتى جرى العثور على جثمان الشاب وتبين انه يدعى"يوسف عماد الدين خليل غبريال مقيم شارع الجامع بمدينة السلام نطاق قسم ثان المنصورة.





