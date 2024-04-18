عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مفيد ولا ضار؟.. اعرف حقيقة تأثير المشي حافي القدمين على الصحة

السير حافي القدمين
السير حافي القدمين

ارتبط المشي حافي القدمين بممارسات صحية وتقليدية في مختلف الثقافات حول العالم وفي بعض الأحيان يعتقد الأشخاص أنه مفيد وفى أحيان أخرى أنه ضار.

سنستعرض بعض الدراسات العلمية من قاعدة بيانات ScienceDirect لإلقاء الضوء على فوائد وأضرار السير حافي القدمين.

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

هل هناك علاقة بين نظافة الأسنان والإصابة بأورام الفك؟ .. استشاري يوضح

تقوية عضلات القدم: أظهرت دراسة نُشرت في مجلة "Gait & Posture" أن المشي حافي القدمين لمدة 8 أسابيع أدى إلى زيادة قوة عضلات القدم وتحسين توازن الجسم لدى الأشخاص الذين يعانون من آلام أسفل الظهر.


تحسين وظائف القدم: أشارت دراسة أخرى نُشرت في مجلة "Foot & Ankle Orthopaedics" إلى أن المشي حافي القدمين قد يُساعد على تحسين وظائف القدم وتقليل خطر الإصابات، مثل التواء الكاحل.


تعزيز صحة العظام: ذكرت دراسة نُشرت في مجلة "Journal of Bone and Mineral Research" أن المشي حافي القدمين على الأسطح الصلبة قد يُساعد على زيادة كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.


تحسين الحالة المزاجية: أظهرت دراسة نُشرت في مجلة "Complementary Therapies in Medicine" أن المشي حافي القدمين في الهواء الطلق قد يُساعد على تقليل التوتر والقلق وتحسين الحالة المزاجية.


تعزيز الشعور بالتوازن: أشارت دراسة نُشرت في مجلة "Experimental Brain Research" إلى أن المشي حافي القدمين حيث يساعد على تحسين الشعور بالتوازن وتنسيق الحركة لدى كبار السن.
الأضرار:

الإصابات: يعرض المشي حافي القدمين على الأسطح غير المستوية الأقدام لخطر الإصابات مثل الجروح والخدوش والكدمات.


عدوى القدم: يزيد المشي حافي القدمين في الأماكن العامة من خطر الإصابة بعدوى القدم مثل فطريات القدم والفطريات.


التهاب المفاصل: يزيد المشي حافي القدمين على الأسطح الصلبة من أعراض التهاب المفاصل مثل آلام المفاصل والالتهاب.


ألم القدم: يتسبب المشي حافي القدمين لفترة طويلة فى ألم واضح خاصةً لدى الأشخاص الذين ليسوا معتادين على ذلك.

الام القدمين
الام القدمين
المشي حافي القدمين التوتر والقلق ألتهاب المفاصل آلام أسفل الظهر تقوية عضلات القدم تحسين الحالة المزاجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه تراجع| أسعار الدواجن تخالف التوقعات وكرتونة البيض مفاجأة

توابع الهزيمة أمام الزمالك.. كولر يطلب رحيل مهاجم الأهلي

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

أعرف قرار المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب

1865 جنيهاً.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم| هتشتري ولا هتبيع؟

220 جنيهًا تراجع .. مفاجأة في أسعار اللحوم الآن بعد وصولها 500

مهدد بالسجن| سر غياب حسين الشحات عن المحكمة في قضية الشيبي.. وماذا طلب المحامي ؟

فوائد صلاة الضحى .. بكلمة واحدة وصف رسول الله من يحافظ عليها

موضوعات متعلقة

مع تقلبات الجو.. علاجات منزلية لتخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية

خلاص جبت آخرك.. كيف تتخلص من تأثير ضغوط الحياة على الجسم؟

تحذير للنساء.. السلس البولى علامة على مرض غريب

تراب والجو نار.. تحذير عاجل للأرصاد وهذه نصائح الخروج من المنزل

أكلة اقتصادية بعد زنقة العيد .. طريقة عمل البصارة زى المحترفين 

للحالات الشديدة.. أقوى أدوية علاج القولون

طريقة عمل المانتي ببقايا أطعمة رمضان.. تفاصيل

تحذير للنساء.. علامات شائعة تكشف الإصابة بمرض خطير

ترشيحاتنا

إصابة صفقة الأهلي الجديدة بالرباط الصليبي

ننشر تفاصيل التصفيات النهائية لمسابقة "تحدي القراءة العربي"

صندوق النقد: أوكرانيا بحاجة إلى 42 مليار دولار لدعم ميزانية 2024

400 ألف جنيه غرامة على لاعبي الأهلي.. شرط وحيد لإلغائها

مدبولي: أبلغنا إحدى السلاسل التجارية بإغلاق منافذه إذا لم يلتزم بالأسعار المخفضة

في أي مكان.. رسالة عاجلة من الحكومة للمواطنين بشأن أسعار السلع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب المعاناة من طنين الأذن.. تعرف عليها

فستان لافت.. درة تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

مفيد ولا ضار؟.. اعرف حقيقة تأثير المشي حافي القدمين على الصحة

من داخل الطائرة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

تراجعت 50 جنيهًا.. الدواجن تخالف التوقعات ومفاجأة في سعر كرتونة البيض|تغطية خاصة

الفيفا يصدم الزمالك.. والكاف يلغي الكونفدرالية

هل تتأثر مصر بموجة السيول والفيضانات بالمنطقة؟

أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ