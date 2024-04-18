مفيد ولا ضار؟.. اعرف حقيقة تأثير المشي حافي القدمين على الصحة

ارتبط المشي حافي القدمين بممارسات صحية وتقليدية في مختلف الثقافات حول العالم وفي بعض الأحيان يعتقد الأشخاص أنه مفيد وفى أحيان أخرى أنه ضار.

سنستعرض بعض الدراسات العلمية من قاعدة بيانات ScienceDirect لإلقاء الضوء على فوائد وأضرار السير حافي القدمين.

تقوية عضلات القدم: أظهرت دراسة نُشرت في مجلة "Gait & Posture" أن المشي حافي القدمين لمدة 8 أسابيع أدى إلى زيادة قوة عضلات القدم وتحسين توازن الجسم لدى الأشخاص الذين يعانون من آلام أسفل الظهر.



تحسين وظائف القدم: أشارت دراسة أخرى نُشرت في مجلة "Foot & Ankle Orthopaedics" إلى أن المشي حافي القدمين قد يُساعد على تحسين وظائف القدم وتقليل خطر الإصابات، مثل التواء الكاحل.



تعزيز صحة العظام: ذكرت دراسة نُشرت في مجلة "Journal of Bone and Mineral Research" أن المشي حافي القدمين على الأسطح الصلبة قد يُساعد على زيادة كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.



تحسين الحالة المزاجية: أظهرت دراسة نُشرت في مجلة "Complementary Therapies in Medicine" أن المشي حافي القدمين في الهواء الطلق قد يُساعد على تقليل التوتر والقلق وتحسين الحالة المزاجية.



تعزيز الشعور بالتوازن: أشارت دراسة نُشرت في مجلة "Experimental Brain Research" إلى أن المشي حافي القدمين حيث يساعد على تحسين الشعور بالتوازن وتنسيق الحركة لدى كبار السن.

الأضرار:

الإصابات: يعرض المشي حافي القدمين على الأسطح غير المستوية الأقدام لخطر الإصابات مثل الجروح والخدوش والكدمات.



عدوى القدم: يزيد المشي حافي القدمين في الأماكن العامة من خطر الإصابة بعدوى القدم مثل فطريات القدم والفطريات.



التهاب المفاصل: يزيد المشي حافي القدمين على الأسطح الصلبة من أعراض التهاب المفاصل مثل آلام المفاصل والالتهاب.



ألم القدم: يتسبب المشي حافي القدمين لفترة طويلة فى ألم واضح خاصةً لدى الأشخاص الذين ليسوا معتادين على ذلك.