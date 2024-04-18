متخصص: يجب إجراء دعاية مضادة لأحداث البحر الأحمر حفاظا على حركة السياحة

أكد طارق شلبي، رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، ان قطاع السياحة يواجه معوقات كبيرة تؤثر على معدلات النمو، مشيرا إلى أن أحداث البحر الأحمر تؤثر سلبا على حركة السياحة الوافدة لمصر.

وقال طارق شلبي، خلال لقاء له لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن لكن لا بد أن يكون هناك دعاية ايجابية مضادة لتلك الأحداث، مؤكدا أنه لا بد من الإهتمام بحركة الاستثمار السياحي.

وتابع رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، أنه نحتاج لتطوير اليات التسويق لتحقيق مستهدف 30 مليون سائح سنويا، مؤكدا أنه نحتاج لخطة معلنة وواضحة لتطوير قطاع السياحة.