‎سيدات يد الأهلي يفوز على دي جي إس بي في كأس الكؤوس الإفريقية

فاز الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي على دي جي إس بي بنتيجة 26-21، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات ‏بطولة كأس الكؤوس الإفريقية‎.‎

‏‎أقيمت المباراة على الصالة متعددة الرياضات بمجمع ميلود هدفي في مدينة وهران، وقدم خلالها «سيدات يد الأهلي» أداءً قويًّا ‏منذ البداية، ليحقق فوزًا مستحقًّا‎.‎

ونجح «سيدات يد الأهلي» في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 15-8، وواصل سيطرته على مجريات المباراة، وتفوق في ‏الشوط الثاني، بفضل قوة دفاع الفريق والهجوم، ليفوز بنتيجة 26-21‏‎.‎

وكان فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي، قد حصد المركز الثالث ببطولة السوبر الإفريقي التي استضافتها مدينة وهران ‏الجزائرية، بعد الفوز على دي جي إس بي الكونغولي بنتيجة 29-20، في المباراة التي أقيمت على صالة ميلود هدفي يوم الثلاثاء ‏الماضي.‏