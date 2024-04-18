‎سيدات يد الأهلي يفوز على دي جي إس بي في كأس الكؤوس الإفريقية

فاز الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي على دي جي إس بي بنتيجة 26-21، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.
أقيمت المباراة على الصالة متعددة الرياضات بمجمع ميلود هدفي في مدينة وهران، وقدم خلالها «سيدات يد الأهلي» أداءً قويًّا منذ البداية، ليحقق فوزًا مستحقًّا.
ونجح «سيدات يد الأهلي» في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 15-8، وواصل سيطرته على مجريات المباراة، وتفوق في الشوط الثاني، بفضل قوة دفاع الفريق والهجوم، ليفوز بنتيجة 26-21.
وكان فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي، قد حصد المركز الثالث ببطولة السوبر الإفريقي التي استضافتها مدينة وهران الجزائرية، بعد الفوز على دي جي إس بي الكونغولي بنتيجة 29-20، في المباراة التي أقيمت على صالة ميلود هدفي يوم الثلاثاء الماضي.