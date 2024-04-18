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ديني

«سفراء الأزهر» يختتم برنامج «تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية GIS»

محمد المحرصاوي
محمد المحرصاوي

اختتم اليوم، مشروع «سفراء الأزهر» البرنامج التدريبي «تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية GIS» بالتعاون مع كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة، وحاضر فيه الدكتورة/ شيماء محمد - عضو هيئة التدريس بالكلية، وشارك في هذا البرنامج ٤٠ طالبة من قسم الجغرافيا؛ بهدف صقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، وعقد على مدار أربعة أيام، بمقر المنظمة.

«سفراء الأزهر» يختتم برنامج «تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية GIS»

أكد أ.د/ محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، على حرص المنظمة الدائم على تقديم كل ما هو من شأنه النهوض بالشباب وتنمية مهاراتهم؛ لمواكبة التقدم العلمي المتلاحق لتكنولوجيا العصر، وأن المنظمة تعمل على خدمة الخريجين والطلاب؛ سواء من الأزهر أو من الخارج، من خلال الدورات المتنوعة التي تخدم الخريجين في كافة المجالات.
وطالب الشباب بالاستفادة من الوقت واستثماره في العمل النافع ومتابعة صفحات المنظمة من خلال مشروع «سفراء الأزهر» حتى يكونوا على تواصل مستمر.
وأشار إلى أن المنظمة لا تدخر جهدًا في تقديم كل ما يفيد الشباب في اقتحام سوق العمل من خلال تلك الدورات والتي تجعله متفردا وملما بكافة المهارات المتخصصة التي يقدمها نخبة من أكفأ العناصر التي تتمتع بخبرات واسعة في هذا المجال.

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من جانبها قدمت أ.د/ أميمة فهمي - عميد كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة، جزيل شكرها وعظيم امتنانها للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر والقائمين عليها؛ لما تقوم به من جهد كبير في تطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال البرامج المتخصصة التي تقدمها لهم.

وقالت د. شيماء خلال المحاضرة: إن نظم المعلومات الجغرافية هي نظم تعمل على جمع البيانات ومعالجة وتحليل وعرض وإخراج المعلومات المكانية والوصفية لأهداف معينة فهي تساعد على التخطيط واتخاذ القرار فيما يتعلق بالزراعة وتخطيط المدن والتوسع السكاني بالإضافة إلى قراءة البنية التحتية لأي مدينة.

وأوضحت د. شيماء للطالبات أن نظم المعلومات الجغرافية تتألف من عناصر أساسية هى المعلومات المكانية والوصفية وأجهزة الحاسب الآلي والبرامج التطبيقية والقوة البشرية والمناهج التي تستخدم للتحليل المكاني.

وضربت أمثلة توضيحية لاستخدامات هذا النظام مثل الخرائط الطبوغرافية والتطبيقات الخدمية مثل: الكهرباء والمياه والمواصلات كما يستخدم في تطبيقات شركات البترول والتسويق وإدارة الازمات والتخطيط العمراني وحماية البيئة وغيرها من الاستخدامات.

الأزهر سفراء الأزهر كلية الدراسات الإنسانية خريجي الأزهر محمد المحرصاوي

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