بولندا: اعتقال شخص يحضر للهجوم ضد الرئيس الأوكراني

أعلنت السلطات البولندية اليوم الخميس 18 أبريل 2024 اعتقال شخص يشتبه في تحضيره لهجوم ضد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأعلن ممثلو الادعاء البولندي والأوكراني أن رجلاً يشتبه في أن له اتصالات مع أجهزة التجسس الروسية ومساعدتها في الإعداد لهجوم محتمل ضد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اعتقل في بولندا، بحسب ما أوردته إذاعة فرنسا الدولية.

وأشار مكتب المدعي العام البولندي إلى أن المواطن الذي يُدعى باول، كان يجمع المعلومات لتقديمها إلى أجهزة المخابرات العسكرية في الاتحاد الروسي، ولا سيما لمساعدة الأجهزة الخاصة الروسية في التخطيط لمحاولة اغتيال محتملة للرئيس الأوكراني.