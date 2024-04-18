إدارة بايدن تضغط من أجل تحقيق اختراق دبلوماسي بين السعودية وإسرائيل.. تفاصيل

في تقرير لوول ستريت جورنال، احتلت مساعي إدارة بايدن للتوسط في صفقة دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل مركز الصدارة. وتهدف الصفقة المقترحة إلى ضمان اعتراف الرياض بإسرائيل مقابل التزامات من كلا الطرفين، مع التركيز في المقام الأول على الدولة الفلسطينية.

ويوضح التقرير استراتيجية إدارة بايدن للاستفادة من اعتراف الرياض المحتمل بإسرائيل كوسيلة لتعزيز الاستقرار الإقليمي والمصالح الأمريكية. وتشمل العناصر الرئيسية للصفقة المقترحة علاقة دفاعية أكثر رسمية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، والمساعدة في الحصول على الطاقة النووية المدنية، وتجديد الجهود نحو إنشاء دولة فلسطينية.

ومع ذلك، فإن الطريق إلى هذا الاختراق الدبلوماسي يواجه عقبات كبيرة، تنبع في المقام الأول من السياسة الداخلية لإسرائيل والتوترات الطويلة الأمد في المنطقة. ولا تزال حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المدعومة من الفصائل اليمينية، متشككة بشأن تبني محادثات بشأن إقامة دولة فلسطينية، وخاصة في أعقاب الصراعات الأخيرة.

وعلى الرغم من دعم المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة لقيام دولة فلسطينية، فإن استعدادها لقبول الضمانات الشفهية من إسرائيل فيما يتعلق بالمفاوضات المستقبلية يشير إلى نهج عملي مدفوع باعتبارات جيوسياسية أوسع. ويؤكد قبول الرياض المحتمل للصفقة رغبتها في توثيق العلاقات مع واشنطن والاستقرار الإقليمي، وإن كان ذلك مع بعض الشروط.