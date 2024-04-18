قبل مواجهة مازيمبي.. تصريحات نارية لـ موديست: جاهزون

نشر الاعلامي احمد شوبير تصريحات نجم الاهلي أنتوني موديست عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال أنتوني موديست : الأهلي لا يخشى مواجهة أحد، بالفعل المباراة سوف تكون معقدة ولكني على يقين بأننا جاهزون لها على الصعيد ‏البدني والفني، ونأمل في تقديم مباراة كبيرة، الآن نحن جاهزون للقتال ‏والجميع يرغب في تحقيق الفوز وبلوغ النهائي.

وكان الأهلي تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على سيمبا التنزاني بثلاثية نظيفة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في ربع النهائي، بينما تأهل مازيمبي لنصف النهائي بالفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين مقابل هدف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.