بالأحمر .. أمينة خليل بإطلالة تثير السوشيال ميديا من دبي

نشرت الفنانة أمينة خليل، صورا جديدة لها عبر خاصية الستوري بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة ولافتة خلال العرض الخاص لفيلم شقو في دبي.

وأطلت أمينة خليل ، مرتدية بدلة طويلة وأنيقه باللون الاحمر ذا تصميم بسيط بأكمام منفصلة وناعم يكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت أمينة ، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت امينة ، أن ترفع شعرها الي الاعلي دون أن يكون سدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.