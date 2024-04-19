عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بالأحمر .. أمينة خليل بإطلالة تثير السوشيال ميديا من دبي

صدى البلد

نشرت الفنانة أمينة خليل، صورا جديدة لها عبر  خاصية الستوري بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وظهرت فيها  بإطلالة أنيقة ولافتة خلال العرض الخاص لفيلم شقو في دبي.

 

وأطلت أمينة خليل ، مرتدية بدلة طويلة  وأنيقه باللون الاحمر ذا تصميم بسيط بأكمام منفصلة وناعم يكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت أمينة ، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

 

كما اختارت امينة ، أن ترفع شعرها الي الاعلي دون أن يكون سدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحد أدنى 180 ألف جنيه| بشرى سارة للموظفين.. ماذا ينتظرهم بعد زيادة مرتب مارس؟

5 أيام راحة.. شم النسيم وعيد العمال إجازة واحدة في مصر

توابع الهزيمة أمام الزمالك.. كولر يطلب رحيل مهاجم الأهلي

عند أخوه آثار في نزلة السمان .. بكري يوجه نداء لوزارة الداخلية

رد فعل ناري من ممدوح عباس على تصريحات أحمد سليمان بشأن الزمالك

أسرة ضحية الأسانسير تتلقى عزاءه بشبرا الخيمة.. صور

بعد قرار المحكمة بشأن مرتضى منصور.. الفرق بين جريمتي السب والقذف وفقا للقانون

قصف جبهة ..الجارحي للجنايني: الأهلي حصد 16 بطولة حتى الآن من الزمالك

موضوعات متعلقة

كأنها في الثلاثينات.. إلهام شاهين بإطلالة مثيرة بـ لوس أنجلوس

يشبه المايوه.. شاهد التصميم الأصلي لفستان يسرا بمهرجان بيروت

بسعر خرافي.. فستان بلقيس فتحي يثير الجدل بالسوشيال ميديا

بالعباية البدوية.. شاهيستا ابنة الفنانة انتصار تثير الجدل على انستجرام

مكشوف وضيق .. إيمان العاصي بإطلالة جريئة تثير السوشيال ميديا

أستاذ أمراض صدرية يكشف أعراضا خطيرة تظهر على مرضى الحساسية في الربيع

بدلة رقص.. عارضة أزياء ترتدي فستان ميريام فارس الذي أثار السوشيال ميديا

بالشورت.. شام الذهبي تثير الجدل في أحضان زوجها

ترشيحاتنا

رياح خماسين وذباب صحراوي تضرب المحافظات  .. ما الحكاية ؟

نهايتنا على إيديه.. المجال المغناطيسي للأرض يحترق بسبب إيلون ماسك

طريقة حجز موعد في وحدات المرور الإلكترونية

4 أمور تجعلك تنتظم في صلاة الفجر

أمريكا: استخدام الفيتو لا يعكس معارضتنا لإقامة دولة فلسطينية

شكري يترأس الجانب المصري بأعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة مع جنوب أفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر .. أمينة خليل بإطلالة تثير السوشيال ميديا من دبي

طريقة عمل الدجاج سويت اند ساور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 19 أبريل 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

طريقة عمل البطاطس المقرمشة

فيديو

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

انفعال أحمد عبدالعزيز وظهور شبيه الزعيم.. أبرز مواقف عزاء شيرين سيف النصر

مدن تغرق ونزوح أهالي قرى بأكملها.. مشاهد مرعبة من فيضانات روسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ