ميريام فارس ونادين نسيب..شاهد اجرأ اطلالات الفنانات أثارت السوشيال ميديا خلال أسبوع

ظهرت الكثير من نجمات الفن في الاسبوع الماضي باطلالات جريئة ومثيرة

وظهرت نجمات بفساتين بتصميمات مختلفة أشعلت السوشيال ميديا

وكانت أبرزهم ميريام فارس التي ظهرت بفستان يشبه المايوة وجرئ جدا أثار الجدل بشكل كبير .

كما تألقت درة بفستان ازرق أنيق بأكمام وطويل .

وظهرت نادين نسيب نجيم بفستان اسود شفاف ومطرز بالكامل ونافستها النجمة هيفاء وهبي بالاسود بجامب سوت مكشوف وجرئ

وأحييت نانسي عجرم حفلها الاخير بفستان لامع طويل بتصميم مميز

أما عن بلقيس فتحي ارتدت فستان أسود من فريزاتشي كشف عن رشاقتها وجسمها الممشوق