أشرف زكي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

أدلى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بإحدى لجان الاقتراع في الشيخ زايد التابع لها.

في سياق آخر أوضح الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن ما يُثار من اتهامات بشأن موقفه من المواهب غير الأكاديمية هو حديث عارٍ تمامًا من الصحة، مشددًا على أن النقابة لا تُقصي أحدًا، ولا تميز بين خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية وغيرهم، طالما توفرت في الشخص الموهبة الحقيقية.

وقال "زكي" خلال حلوله ضيفا على برنامج "معكم ، أن هناك فرق واضح بين دوره كأستاذ في المعهد، ودوره كنقيب للممثلين، فالنقابة لا تقتصر عضويتها على خريجي المعهد أو الكليات المتخصصة، بل تحتضن كل من يمتلك الموهبة، سواء أتى من خلفية أكاديمية أو لا.