خالد الجندي: ليست جميع العبادات على منزلة واحدة .. فيديو

أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن ليست جميع العبادات على منزلة واحدة، فهناك عبادات فاسدة مثل عبادة المشركين للأصنام.

وتابع الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "عبادة المسلمين إذا فعل عبادة وفق مزاجه وعلى غير الشرع الكريم مثل صوم المرأة وهي حائض فهي عبادة فاسدة وتأثم عليه".



ومن جانبه قال الدكتور هاني تمام، الداعية الإسلامي، إن العادة تتحول إلى قربة وعبادة في حالة واحدة، إذا كانت لوجه الله عز وجل، الأكل والشرب والنوم والعمل وغيرها من الأمور، إذا كانت بنية أنها لله تتحول إلى عبادة"؟.

وتابع الشيخ رمضان عبدالمعز: "قل إن صلاتي ونسكي ومحيايي ومماتي لله رب العالمين، والمحيى هنا من أحيى من أجله، مبينا أن سيدنا معاذ كان يقول إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي".

وأوضح الشيخ رمضان عبدالرازق، أن العبادة الصحيحة يجب أن يتوفر فيها أمرين الإخلاص والصواب، وإذا فقدت العبادة أحد الأمرين صارت عبادة فاسدة.