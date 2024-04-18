عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: ليست جميع العبادات على منزلة واحدة .. فيديو

خالد الجندي
خالد الجندي

أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن ليست جميع العبادات على منزلة واحدة، فهناك عبادات فاسدة مثل عبادة المشركين للأصنام.

وتابع الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "عبادة المسلمين إذا فعل عبادة وفق مزاجه وعلى غير الشرع الكريم مثل صوم المرأة وهي حائض فهي عبادة فاسدة وتأثم عليه".


ومن جانبه قال الدكتور هاني تمام، الداعية الإسلامي، إن العادة تتحول إلى قربة وعبادة في حالة واحدة، إذا كانت لوجه الله عز وجل، الأكل والشرب والنوم والعمل وغيرها من الأمور، إذا كانت بنية أنها لله تتحول إلى عبادة"؟.

وتابع الشيخ رمضان عبدالمعز: "قل إن صلاتي ونسكي ومحيايي ومماتي لله رب العالمين، والمحيى هنا من أحيى من أجله، مبينا أن سيدنا معاذ كان يقول إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي".

وأوضح الشيخ رمضان عبدالرازق، أن العبادة الصحيحة يجب أن يتوفر فيها أمرين الإخلاص والصواب، وإذا فقدت العبادة أحد الأمرين صارت عبادة فاسدة.

 

الشيخ خالد الجندي الشيخ رمضان عبدالرازق المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحد أدنى 180 ألف جنيه| بشرى سارة للموظفين.. ماذا ينتظرهم بعد زيادة مرتب مارس؟

توابع الهزيمة أمام الزمالك.. كولر يطلب رحيل مهاجم الأهلي

بعد المطالبة برحيله.. أول تعليق لـ موديست عن مواجهة الأهلي لمازيمبي

1865 جنيهاً.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم| هتشتري ولا هتبيع؟

أعرف قرار المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب

قصف جبهة ..الجارحي للجنايني: الأهلي حصد 16 بطولة حتى الآن من الزمالك

رد فعل ناري من ممدوح عباس على تصريحات أحمد سليمان بشأن الزمالك

مشاجرة بين نتنياهو ووزيرة الخارجية الألمانية بسبب غزة.. ماذا حدث ؟

ترشيحاتنا

فيتو أمريكي وتأييد 12 دولة.. تفاصيل التصويت على قرار العضوية الكاملة لفلسطين

تقارير إسرائيلية: مخاوف من إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو

رسميا .. إصابة صفقة الأهلي المنتظرة بقطع في الرباط الصليبي

خبير: هجوم إسرائيل على إيران في لبنان أو العراق لا يعتبر ردا

لا ينطق إلا بكلمات للدفاع عن الوطن..مصطفى بكري يحيي ذكرى وفاة الأبنودي

فلسطين: "الفيتو" الأمريكي يشجع استمرار الإبادة الإسرائيلية في غزة والضفة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البطاطس المقرمشة

منها جودر والعتاولة.. مسلسلات حجزت مكانها في رمضان 2025

تسبب مشكلة صحية.. تحذير من تتبيلة الفراخ

كأنها في الثلاثينات.. إلهام شاهين بإطلالة مثيرة بـ لوس أنجلوس

فيديو

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

انفعال أحمد عبدالعزيز وظهور شبيه الزعيم.. أبرز مواقف عزاء شيرين سيف النصر

مدن تغرق ونزوح أهالي قرى بأكملها.. مشاهد مرعبة من فيضانات روسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ