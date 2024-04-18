خبير: هجوم إسرائيل على إيران في لبنان أو العراق لا يعتبر ردا

قال العميد إلياس فرحات الخبير العسكري، إن هجوم إسرائيل على إيران في لبنان أو العراق لا يعتبر رد على طهران، موضحًا أن الهجمات على لبنان تقابل برد من حزب الله بشكل دائم، ومشددًا على أن الرد الإسرائيلي على إيران سيكون داخل إيران.

وأضاف فرحات، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الرد الحقيقي فيكون داخل إيران هو الرد المطلوب، ولا يوجد قواعد اشتباك حقيقية في لبنان، بل هناك نوع من التفاهم على عدم قيام حرب شاملة واختصار الموضوع على هجمات متبادلة.

وأوضح أن الهجمة التي قام بها حزب الله على عرب العرامشية كانت ردًا على استهداف مدنيين في بلدة عين بعال وبلدة الشهدية القريبة، وبما أن حزب الله لا يقصف أهداف مدنية في إسرائيل منذ ستة أشهر حتى الآن رغم قصف المدنيين وسقوط ضحايا مدنيين في لبنان، لكن حزب الله لم يرد أبدا على أي أهداف مدنية في إسرائيل.

