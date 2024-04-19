أعراضه ثقيلة ... كل ما لاتعرفه عن متحور كورونا الجديد

انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من متحورات كورونا، لعل آخرها متحور يصيب الإنسان بتعب واعياء شديد وقد تطول اعراضه.



هذا ما أكده الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، وقال إن هناك متحور جديد لفيروس كورونا واعراضه ثقيلة للغاية، وقد تطول لأسبوعين أو أكثر حسب مناعة المريض.



وأشار أستاذ الأمراض الصدرية، أن الأعراض تشمل الصداع والاعياء في الجسم والام في العظام و ارتفاع في درجات الحرارة والسعال المستمر لفترة طويلة وغيرها من الاعراض المعتادة لفيروس كورونا لكنها تطول وثقيلة عن ما سبق.



وأوضح الدكتور أيمن سالم ان هذا المتحور قد يصاحبه حساسية في الصدر، فقد يكون المريض مصاب أصلا بالحساسية الصدرية دون أن يعلم وهذا المتحور يظهرها بشكل واضح، وبالتالي حالات كورونا أظهرت حالات حساسية.



ونصح المرضى الذي طالت لديهم أعراض فيروس كورونا أن يذهبوا الي طبيب أمراض صدرية من أجل الفحص الدقيق والشخيص ووصف العلاج المناسب.



وأكد أستاذ الأمراض الصدرية أن هناك عوامل خطورة في الإصابة بهذا المتحور منها كبر العمر والإصابة بالأمراض المزمنة الغير منضبطة أو بعض الأمراض الروماتيزمية والأمراض المناعية.



ونصح الدكتور أيمن سالم باتباع كافة الإجراءات الاحترازية مؤكدا أن فيروس كورونا مازال موجود ولم يختفي بعد وله العديد من المتحورات بأعراض مختلفة.