لمدة 48 ساعة.. مطارات دبي تعلن تقليص عدد الرحلات القادمة

أعلنت مطارات دبي ، اليوم الجمعة، تقليص عدد الرحلات القادمة إلى مطار دبي من الآن ولمدة 48 ساعة.

وقالت مطارات دبي إن الفرق العاملة تبذل قصارى جهدها لتقديم الدعم الكامل للمسافرين في مطار دبي الدولي (DXB) المتضررين من تأخير الرحلات الجوية بسبب الظروف الجوية غير المسبوقة التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً.

وأضافت: وبسبب التحديات التشغيلية، يعلن مطار دبي الدولي عن تحديد عدد الرحلات القادمة بشكل مؤقت اعتباراً من الساعة 12 من ظهر اليوم الموافق 19 أبريل ولمدة 48 ساعة. ستستمر رحلات المغادرة بالعمل كالسابق.