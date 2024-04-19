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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جامعة طيبة التكنولوجية تختتم مشاركتها في منتدى ومعرض التعليم والتدريب المهني

صدى البلد

اختتمت جامعة طيبة التكنولوجية، برئاسة الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، مشاركتها في فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، «إديوتك إيجيبت»، والذي استمر على مدار يومين، تحت شعار «اصنع مستقبلك» بحضور لفيف من مسؤولي الوزارات المعنية، وأكثر من 200 خبير من خبراء التعليم الفني والتكنولوجي والتدريب من مختلف دول العالم.

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وقال الدكتور عادل زين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، إن جناح جامعة طيبة التكنولوجية المشارك في المعرض شهد إقبالا كبيرا من الزائرين؛ للتعرف على برامج الجامعة الدراسية وإمكانياتها ومميزات الالتحاق بها وكذلك بعض منتجات الطلاب الخشبية والبوسترات وغيرها، كما شهد زيارات عديدة على مدار يومين، لقيادات وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم الفني، وكذلك المتخصصين في مجال التعليم التكنولوجي والفني ومسؤولي بعض الجهات الصناعية والغذائية والسياحية، والذين أشادوا بما تقدمه الجامعة من برامج دراسية متميزة.

وأضاف أن جامعة طيبة التكنولوجية شاركت أيضا بعروض تقديمية، للتعريف بالجامعة وبرامجها الدراسية، ونقاط القوة في كل برنامج دراسي، إذ تعمل الجامعة على استحداث برامج دراسية جديدة تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي، والإقليمي، والدولي.

وتابع: يمثل المنتدى والمعرض الدولي فرصة للجامعات التكنولوجية، كونه يمثل حلقة الوصل مع الشركات الوطنية  لمساعدة خريجي التعليم الفني التكنولوجي في تطوير مهارات التوظيف لديهم وإيجاد فرص عمل مميزة، كما يتضمن المنتدى عددا من الجلسات يستعرض خلالها خطط مواكبة سياسات وبرامج الوزارات المعنية بتطوير التعليم الفني.

 

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