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رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة الأقصر يشهد انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة بروتوكول التعاون مع تجارة أسيوط

صدى البلد

 

شهد  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة بروتوكول التعاون بين كلية التجارة بجامعة أسيوط، ومركز التعليم المدمج لبرامج الماجستير والدكتوراة المهنية بجامعة الأقصر.

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عقد الاجتماع بحضور  الدكتور علاء عبدالحفيظ، عميد كلية التجارة بأسيوط، والأستاذ الدكتور نسمة حشمت، وكيل كلية التجارة بأسيوط، والأستاذ الدكتور وليد محمد عبدالله، مدير التعليم المدمج وبرامج الماجستير والدكتوراة المهنية بجامعة الأقصر، والأستاذ الدكتور صالح عبدالمعطي، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي سابقاً، والأستاذ الدكتور عبدالله فيصل، المدير التنفيذي لبرامج الدراسات العليا المهنية بجامعة أسيوط، والدكتور أحمد ربيع، منسق عام برامج الماجستير والدكتوراة المهنية بجامعة الأقصر، والأستاذ محمود خليل، مدير إدارة الدراسات العليا بجامعة الأقصر، والأستاذ إسماعيل جاد ابوزيد، مدير إدارة الدراسات العليا بكلية التجارة بجامعة أسيوط.

ناقش الاجتماع الاستعدادات لامتحانات المستوى الدراسي الأول والتي تم تحديد موعدها بداية من يوم السبت الموافق 29 يونيو القادم، على أن يتم فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد أول سبتمبر من العام الجاري 2024.

وأعرب  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، عن سعادته بحجم التعاون المثمر مع جامعة أسيوط، موجهاً الشكر للدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، مشيداً بالجهود المبذولة لخدمة طلاب الجامعتين.

فيما وجه  الدكتور وليد محمد عبدالله، مدير التعليم المدمج وبرامج الماجستير والدكتوراة المهنية بجامعة الأقصر، الشكر لوفد جامعة أسيوط برئاسة  الدكتور علاء عبدالحفيظ، عميد كلية التجارة بأسيوط على حسن تعاونه مع جامعة الأقصر، لا سيما في مجال برامج الماجستير والدكتوراة المهنية التي شهدت إقبالاً واسعاً من جانب أبناء محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة في عامها الأول.

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