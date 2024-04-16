تموين الأقصر تتسلم 2375 كيلو قمح من المزارعين

استعدت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأقصر لموسم حصاد و توريد القمح المحلى حيث تم اعتماد عدد لجنتين لاستلام الأقماح المحلية وهي بنكر و شونة إسنا و شونة و صومعة أرمنت والتي تصل السعة التخزينية لهم 34 ألف طن بلجان معتمدة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر برئاسة عضو من مديري التموين بالاشتراك مع الجهات المعنية وهي عضو هيئة سلامة الغذاء و عضو مديرية الزراعة و أمين الشونة و وزان معتمد .



وقد قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أسعار توريد الأقماح المحلية لعام ٢٠٢٤ بالنسبة لأردب القمح زنه ١٥٠ كيلو جرام للاردب الواحد طبقا لنظافة القمح المورد بنحو ٢٠٠٠ جنيه للاردب نظافه ٢٣.٥ قيراط و ١٩٥٠ جنية للنظافة ٢٣ قيراط و ١٩٠٠جنية للنظافة ٢٢.٥ قيراط و شددت الوزارة على أن يكون استلام قيمة التوريد فى أقل من ٤٨ ساعة من الاستلام .



و مع بداية توريد موسم القمح تم توريد كمية ٢٣٧٥ كيلو جرام مع الساعات الأولى من بداية التوريد ببنكر اسنا.



وتناشد مديرية التموين المزارعين بتوريد كميات القمح المنتجة لديهم والالتزام بالضوابط الخاصة بتوريد القمح وإبلاغ غرفة عمليات المديرية بأي معوقات للتعامل الفوري معا .

الجدير بالذكر أنه بدأ موسم التوريد 2024 وسوف يمتد موسم التوريد حتى منتصف أغسطس ٢٠٢٤ .

FB_IMG_1713264204310

FB_IMG_1713264201834

FB_IMG_1713264195124