سبب وفاته واللحظات الأخيرة في حياته.. وداعا صلاح السعدني

توفي اليوم الفنان صلاح السعدني عن عمر ينهاز الـ80 عاما، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل من خلال تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

شاهد الفيديو:

وقالت النقابة في بيان: تنعى نقابه المهن التمثيلية وجموع فنانى مصر الفنان العظيم الاستاذ صلاح السعدنى وانا لله وانا اليه راجعون خالص العزاء إلى الفنان أحمد السعدنى والأسرة الكريمة.

وذكرت النقابة أن صلاة الجنازة على الفنان الراحل سوف تقام عقب صلاة العصر مسجد الشرطة الشيخ زايد.

بدأ الفنان صلاح السعدني مشواره التمثيلي بمسرح الجامعة حيث كان طالبا فى كلية الزراعة بجانب الزعيم عادل إمام وشكل الثنائى دويتو على مسرح كلية زراعة ثم شق طريق الاحتراف فى الستينات من القرن الماضى.



وقدم صلاح السعدني على مدار مشواره الفني الكثير والكثير من الأعمال سواء فى السينما أو التليفزيون أو حتى المسرح فى بدايته.