وزير الخارجية الأردني يحث على وقف التصعيدات الإسرائيلية الإيرانية

حذر وزير الخارجية الأردني ، اليوم الجمعة، من خطر التصعيد الإقليمي ويحث على وقف الأعمال الانتقامية الإسرائيلية الإيرانية.



وأكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على أن بلاده لن تسمح لإيران أو إسرائيل بأن تحول المملكة إلى ساحة حرب.

وذلك في لقاء في نيويورك على هامش أعمال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد استدعت، الأحد، السفير الإيراني في عمّان، بحسب الصفدي الذي أوضح في تصريحات لبرنامج "صوت المملكة"، حينها، أن "الوزارة أوصلت للسفير رسالة بضرورة أن تتوقف الإساءات والتشكيك بمواقف الأردن".