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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب في الإمارات اليوم

أسعار الذهب في الإمارات
أسعار الذهب في الإمارات

ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات خلال ختام تعاملات الأسبوع بمتوسط 4 دراهم في الجرام الواحد ليسجل عيار 21 نحو 258.5 درهم مرتفعا من 254.50 درهم سعر الأحد الماضي متأثرا بزيادة سعر المعدن الأصفر عالميا.

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة 19 أبريل 2024، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي وفقا لموقع gold price today.

 

أسعار الذهب في الإمارات اليوم  الجمعة

نستعرض أسعار الذهب بدون مصنعية في الإمارات اليوم  مقابل الدرهم الإماراتي

أسعار الذهب في الإمارات اليوم  للجرام عيار 24 بلغت نحو 295.25 درهم إماراتي. 

أسعار الذهب في الإمارات اليوم  للجرام عيار 22 نحو 270.75 درهم إماراتي.  

أسعار الذهب في الإمارات اليوم  للجرام عيار 21 نحو 258.50 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم  للجرام عيار 18 نحو  221.50 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم   للجرام عيار 14 نحو  172.25 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الامارات اليوم   للجرام عيار 12 وصلت نحو 147.50 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 9188 درهما إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 2068 درهما إماراتي.

تعتبر أسعار الذهب اليوم الإمارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الإمارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الإمارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

سوق الذهب في دبي

يعدّ سوق الذهب في دبي من أبرز الوجهات السياحية في الإمارات لكونه من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في الإمارة بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويضمّ سوق الذهب في دبي العديد من الخيارات الرائعة ذات الجودة العالية التي ترضي كافة الأذواق، وتتولى حكومة دبي الإشراف على جميع المنتجات لضمان جودتها وأصالتها.

 

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