الإمارات تعرب عن قلقها العميق إزاء التوتر الإقليمي المستمر في المنطقة

أعربت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الجمعة، عن قلقها العميق إزاء التوتر الإقليمي المستمر وتدعو إلى ضبط النفس ووقف التصعيد في المنطقة.

ويقول المسؤولون الإيرانيون إن الدفاعات الجوية أسقطت ثلاث طائرات بدون طيار قبل بضع ساعات، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار.

وفعلت إيران فجر الجمعة دفاعاتها الجوية في محافظات عدة، بعد تقارير عن وقوع انفجار واحد على الأقل في وسط البلاد، بحسب ما نقلت فرانس برس عن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

كذلك، عُلقت الرحلات التجارية من وإلى مطارات عدة، بما فيها طهران، وفق ما نقلت وكالة "مهر" للأنباء عن السلطات الملاحية.