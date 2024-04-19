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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متجاهلا الهجوم الإسرائيلي.. الرئيس الإيراني: ردنا الانتقامي غير المسبوق أظهر سلطتنا ووحدتنا

الرئيس الايراني
الرئيس الايراني

أشاد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بالهجوم الانتقامي غير المسبوق لطهران على إسرائيل قبل أسبوع تقريبا، لكنه لم يذكر الانفجارات التي سمعت في المنطقة الوسطى من بلاده قبل ساعات.

وقال رئيسي، خلال حديثه لمئات الأشخاص في مقاطعة سمنان، شرق طهران، إن هذه العملية "أظهرت سلطتنا وإرادة شعبنا الفولاذية ووحدتنا".

وأكد  الرئيس الإيراني أن عملية استهداف أهداف اسرائيلية في فلسطين المحتلة تحت عنوان "الوعد الصادق" كانت عملية ضرورية جسدت اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي الخطاب، لم يشر رئيسي إلى الانفجارات، ولم يكن هناك رد فعل رسمي من المسؤولين الإيرانيين أو الإسرائيليين.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية إن الانفجارات ترددت في وقت مبكر من صباح اليوم في محافظة أصفهان الوسطى.

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