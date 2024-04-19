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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.. إسبوار الكونغولي يفوز على روكينزو البوروندي

صدى البلد

تغلب إسبوار الكونغولي على نظيره روكينزو البوروندي بنتيجة 3 - 1، في إطار منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» التي ينظمها الأهلي 12 حتى 24 أبريل الجاري.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وسيطر إسبوار الكونغولي على مجريات اللقاء تمامًا، وقدم الفريق عرضا قويا؛ في ظل الدفاع القوي على الشبكة والضربات القوية الساحقة.

تقدم إسبوار الكونغولي في الشوط الأول بنتيجة ٢٥ - ١٩، وواصل الفريق أداءه القوي في الشوط الثاني لينهيه لصالحه بنتيجة ٢٥ - ٢٣، وعاد روكينزو البوروندي في الشوط الثالث ليفوز بنتيجة ٢٥ - ٢٠، قبل أن يحسم إسبوار المباراة بالفوز بالشوط الثالث بنتيجة ٢٥ - ٢٠.

وعقب المباراة عبر ديديه كيتوكو لاعب إسبوار الكونغولي عن سعادته بتحقيق فوز هام وصعب أمام روكينزو البورندي، مشددا على إيمانه الكبير بلاعبي فريقه وقدرتهم على تجاوز أي عقبة في طريقهم نحو التأهل للدور الثمن النهائي بالبطولة.

 واضاف أن فريقه سيطر على معظم مجريات المباراة، وكان الأفضل في جميع أشواطها عدا الشوط الثالث الذي شهد تفوقا نسبيا لصالح منافسه روكينزو.


 

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