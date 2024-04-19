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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الضربة الإسرائيلية.. مباحثات بين وزير الخارجية التركي ونظيره الإيراني

وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي

قالت مصادر دبلوماسية تركية إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تحدثا هاتفيا لمناقشة التطورات الأخيرة في المنطقة.

وقالت المصادر، الجمعة، إن المكالمة الهاتفية أجريت بناء على طلب الجانب الإيراني، دون الإدلاء بمزيد من المعلومات، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية التركية إنها تراقب "عن كثب" التطورات الأخيرة في المنطقة، ودعت جميع الأطراف إلى الامتناع عن الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى صراع أوسع نطاقا.

وجاء في بيان للوزارة "في ضوء التطورات الأخيرة، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن التوترات التي نتجت في البداية عن الهجوم الإسرائيلي غير القانوني على السفارة الإيرانية في دمشق قد تتحول إلى صراع دائم".

وأضاف أن أولوية المجتمع الدولي يجب أن تكون "وقف المذبحة في غزة وضمان السلام الدائم في منطقتنا من خلال إقامة دولة فلسطينية".

وتصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل يوم السبت بعد أن شنت طهران هجومًا بطائرة بدون طيار وصاروخ ردًا على هجوم الأول من أبريل على قنصليتها في سوريا، والذي أسفر عن مقتل سبعة ضباط عسكريين إيرانيين، من بينهم اثنان من كبار القادة.

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن إسرائيل نفذت "ضربة محدودة" داخل إيران في وقت مبكر من صباح الجمعة ولم يصدر أي تعليق رسمي من إسرائيل حتى الآن.

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