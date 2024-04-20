كرم جبر: نتمنى أن يلمس المواطن انخفاض الأسعار في الفترة المقبلة

قال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هناك مثالا يقول أنه ليس مهم أن يكون القط أسود أو أبيض المهم أن يمسك الفأر، مشيرا إلى أن هناك ربط بينه وبين انخفاض الأسعار، معقبا: “نمسك الفأر حينما ينزل المواطن المصري بنفسه ويشتري السلع ويلاقيها”.

وأضاف الكاتب الصحفى كرم جبر، خلال لقاءه ببرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر قناة CBC: “نتمني أن يلمس المواطن بنفسه إنخفاض الأسعار فى الفترة المقبلة”.

وتابع الكاتب الصحفى كرم جبر: “بداية حل مشكلة الأسعار هي الصراحة والمصداقية مع المواطن.. وأنا عاجبني جدا الرئيس فى آخر خطاب له أن الدنيا بدأت تهدأ، ولكن الأسعار لن تنخفض بين يوم وليلة وستتخذ القليل من الوقت حتي يحدث استقرار”.