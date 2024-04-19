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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفرح تحول إلى مأتم .. تشييع جثامين 8 أشخاص من أسرة واحدة بالدقهلية

صورة من الجنازة
صورة من الجنازة

شيع  أهالى قرية ميت العامل التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية جثامين 8 من أسرة واحدة،  لقوا مصرعهم فى حادث أليم أثناء عودتهم من حفل زفاف على طريق شبرا بنها الحر .

 تم أداء صلاة الجنازة عليهم وسط حالة من الحزن الشديد من أسرهم وأهالى القرية وأصدقائهم بمسجد معاند بالقرية فيما تم تشييع الجثامين فى جنازة كبيرة  حتى مقابر الأسرة بالقرية وسط دموع وحزن المشيعيين. 

تعود الواقعة عندما تلقت مدير أمن القليوبية إخطارًا من  إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ووجود مصابين ووفيات.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين مصرع كل من عفاف عبد العزيز الملا، عليه عبد العزيز الملا، عفت عبد العزيز الملا، طارق عوض الله، سالي محمد عماد الملا، ونجلها محمد عبد الحميد، ياسمين محمد عمر الملا،  وأميرة محمد عزت الملا .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة والتى أمرت بتسليم الجثامين لذويهم وصرحت بالدفن .

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