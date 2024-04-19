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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملت منه.. ضبط شاب تعدى على خطيبته بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

حرر شخص محضرا اتهم فيه شاب بالتعدي جنسيا على ابنته حتى حملت سفاحا فى شهرها الثاني، حيث ارتبط بها عاطفيا وتمت الخطبة ثم فسخها منذ 6 أشهر و تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وأقر اعترف بارتكاب الواقعة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية،  اخطارا من مركز شرطة النجدة من"ا.ا.م "،46 عاما، سائق ومقيم قرية البرامون، وبرفقته نجلته 20 عاما طالبة بمعهد التمريض، بقيام "أ.س.م"،21 عاما، مقيم بذات القرية بمعاشرة نجلته معاشرة الأزواج أكثر من مرة وحملها منه سفاحا فى الشهر الثاني.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وأقر واعترف بارتكابه الواقعة برضاها لوجود علاقة عاطفية سابقة خطبتهما وفسخ الخطبة منذ ستة أشهر.

وبسؤال الفتاة أقرت انها ترتبط بالمتهم بعلاقة عاطفية وسبق وأن واقعها جنسيا أكثر من مرة وفور شعورها بألم توجهت مع والدتها إلى أحد الأطباء ليخبرها أنها حامل فى شهرها الثاني.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

شرطة النجدة ضبط المتهم علاقة عاطفية مديرية أمن الدقهلية فسخ الخطبة شرطة دقهلية تقنين الإجراءات

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