عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في ذكرى رحيله.. برنامج العاشرة يحتفي بالشاعر عبدالرحمن الأبنودي

الابنودي
الابنودي

أحيا برنامج "العاشرة"، الذي يقدمه الإعلامي محمد سعيد محفوظ، و المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، ذكرى رحيل الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، والذي يعد إحدى العلامات البارزة في تشكيل ملامح تاريخ الفن والأدب المصري بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.

ولد الشاعر المصري عبد الرحمن الأبنودي، عام 1938 في قرية أبنود بمحافظة قنا الواقعة في صعيد مصر، كان والده الشيخ محمود الأبنودي يعمل مأذونًا شرعيًا، وقد انتقل مع أسرته إلى مدينا قنا واستقر هناك، وارتبط بأمه فاطمة قنديل التي كانت تحفظ أشعار القرية وطقوسها، وجدته "ست أبوها"، وهما يشكلان معًا خليطًا من الشخصية الفرعونية والقبطية والإسلامية، فكان محظوظًا أن عاش سنواته الأولى مع هاتين المرأتين، على حد وصفه.

ترعرع "الأبنودي" في صعيد مصر، فتعرف على تراث المنطقة وثقافتها، واستمع إلى أشعار السيرة الهلالية وأغانيها التي كان أهل الصعيد يتغنون بها، فتأثر بذلك تأثرًا كبيرًا.

ظهر عبد الرحمن الأبنودي في فترة شهدت أثناءها الساحة الأدبية تواجد عدد كبير من شعراء العامية المصرية، وفي مقدمتهم فؤاد حداد الذي يعتبره البعض أب العامية المصرية، وصلاح جاهين، وأحمد فؤاد نجم وغيرهم.

ومن أشهر كتبه كتاب "أيامى الحلوة"، الذي نشره فى حلقات منفصلة فى ملحق أيامنا الحلوة بجريدة الأهرام، تم جمعها فى هذا الكتاب بأجزائه الثلاثة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة صلاح السعدني .. تفاصيل غير متوقعة

15 حقيبة وبقاء مدبولي| كواليس التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين.. ماذا يحدث الأحد المقبل؟

الحكومة: قطع الكهرباء يوفر مليار دولار سنويا.. ونعمل لإنهاء هذا الوضع

30 صورة من جنازة صلاح السعدني في مسجد الشرطة .. شاهد

رعب في مباراة بلدية المحلة والمقاولون.. نقل لؤي وائل للمستشفى

على جهاز تنفس| تطور مثير في حالة لاعب المقاولون بعد ابتلاع لسانه ..خاص

وصايا مبكية| رسالة زوجة من المستشفى قبل موتها بساعة تشعل السوشيال ميديا

عاصفة غير مسبوقة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

يوسف حمدي: عودة شيكابالا وشلبي تزيد من قوة الزمالك أمام دريمز

من الخميني لأصفهان.. تاريخ حروب الظل بين إيران وإسرائيل

تحرك ينذر بكارثة طبيعية تحل على العالم الفترة المقبلة.. ما القصة؟

مصطفى بكري يكشف مفاجأة عن التعديل الوزاري المرتقب.. متحدث الوزراء يعلن نبأ مهما للجميع.. تحذير عاجل من الأرصاد| أخبار التوك شو

خالد منتصر: أعضاء جماعة الأخوان ضربونا بغل وأذى لهذا السبب

عروسة ابن المنوفية.. قصة بلوجر أشعلت السوشيال ميديا بسبب تعليقات المتابعين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتستلم في ثوان.. أول عملية توصيل دليفري بطائرة بدون طيار

بفستان ملفت.. بوسي تثير الجدل رفقة غادة عبد الرازق

بسبب عيب خطير.. تسلا تستدعي سيارتها الفولاذية الشهيرة Cybertrucks

يقي من السرطان.. فوائد مذهلة لشعر الذرة للجسم

فيديو

دوللي شاهين: بوظت مقلب لـ رامز جلال ونوال الكويتية مطربة الخليج الأولى

هدى الإتربي: اتحاربت في بداياتي.. واستبعدوني من أهو ده اللي صار بدون أسباب

مصير الذهب إيه؟ بنك عالمي شهير يتوقع مستقبل سعر المعدن الأصفر |فيديو

السحابة الخضراء.. ظاهرة غريبة ظهرت في سماء دبي بعد السيول والفيضانات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ