إياد نصار: نهاية مسلسل «صلة رحم» كانت بداية مشكلة جديدة.. فيديو

تحدث الفنان إياد نصار، عن وفاة البطل في نهاية مسلسل «صلة رحم»، خاصًة أن الجمهور في مصر والوطن العربي لا يحب النهايات الحزينة، مشيرًا إلى نهاية المسلسل كانت تضمن عدة احتمالات.

وأضاف إياد نصار في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع عبر قناة صدى البلد، قائلاً: «نهاية المسلسل بتكون احتمالات، هل أنت عايز البطل منتصر أم مهزوم؟، فكانت الفكرة أنه يطلع مهزوم، إنهزام بخسارة، كان لازم يخسر مش بموته؛ لأنه كان قتل قبل ما يموت، وخسر نفسه إنسانيًا تمامًا، فكرة ابنه اللي جه هيلاقي أنهي أب؟، أي أب هيلاقيه .. مجرم، مزور، مأجر رحم، كوارث هل ده الإرث اللي هيسيبه لأبنه؟ فقال هنا خلاص رحلتي خلصت».

المشكلة الحقيقة

وأشار إياد نصار، قائلاً: «المشكلة الحقيقية مش في اللي كان عايزه حسام، المشكلة في الطريق اللي مشي فيه حسام عشان يحقق اللي عايزه ونتيجته هي المشكلة؛ لأنه حتى لما راح حسام ما اختافتش المشكلة ده بالعكس بدأت المشكلة بوجود طفل : ابن مين .. مين أمه؟.. والنهاية كانت بداية مشكلة جديدة».



