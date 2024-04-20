ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية ، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات والتى قدرت بنحو 36 كيلو مخدرات و9 أسلحة نارية وكمية كمبيرة من الذخائر.



وردت معلومات سرية للمقدم امير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر تفيد قيام عدة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بتشكيل بؤرتين إجراميتين تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية.



تم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية فقامت قوة كبيرة من أجهزة الامن بالتنسيق مع مكافحة المخدرات والامن المركزى.



وتوجهت القوة برئاسة المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شبين وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر البؤرتين شديدى الخطورة و سبق إتهامهم بالعديد من القضايا.

وضبط بحوزتهم 2 كيلو جرام لمخدر الكوكايين و 3 كيلو جرام لمخدر البودر " الحشيش الإصطناعى " و 9 كيلو جرام هيروين و 20 كيلو جرام حشيش و2 كيلو جرام من الشابو وبندقية خرطوش و 5 فرد خرطوش و 2 طبنجة صوت معدلة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و2 سيارة و 5 ميزان حساس وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 16,5 مليون جنيه تقريباً وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.