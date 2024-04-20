وزير الخارجية يلتقى نظيره التركي في مستهل زيارته إلى أنقرة

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت 20 أبريل 2024 بنظيره التركي هاكان فيدان، في مستهل زيارته الحالية إلى تركيا حيث عقد جلسة مباحثات مغلقة.

وأشارت وزارة الخارجية في بيان أن الجانبين يبذلان جهدا مشتركا نحو دفع العلاقات بين البلدين قدماً على كافة الأصعدة، وتنسيق مشترك حول التحديات الإقليمية والدولية.

ووصل شكري إلى تركيا قادما من جنوب أفريقيا، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن الزيارة تأتي في إطار ما تتخذه مصر وتركيا من خطوات لتعزيز وتيرة التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء قيادتي البلدين مؤخراً فى القاهرة، بالإضافة إلى التنسيق والتشاور حول سبل مواجهة التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.