رغم العقوبات.. احتجاجات طلابية مستمرة تأييدا للفلسطينيين في جامعة كولومبيا الأمريكية |فيديو

قالت مجلة تايم الأمريكية أن الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين متواصلة في جامعة كولومبيا على الرغم من الاعتقالات والإيقافات.

وبعد يوم واحد من اعتقال الشرطة أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين، واصل الطلاب احتلال جزء من حديقة الحرم الجامعي.

ووقف العشرات من رجال الشرطة خارج بوابات الجامعة يوم الجمعة.ط وفي الداخل.



وتتراوح الهتافات الصادرة من مكبرات الصوت بين “فلسطين حرة” والتذكير بنظافة المكان والحصول على الطعام إذا جاع المتظاهرون.

كانت ماري أديل جروسو، وهي طالبة تبلغ من العمر 19 عامًا في كلية بارنارد، من بين المعتقلين يوم الخميس. وعادت إلى المخيم يوم الجمعة مرتدية الكوفية، على الرغم من تلقيها رسالة بالبريد الإلكتروني تخبرها بأنها موقوفة حاليا على أساس مؤقت عن الدراسة.

ولم تحدد الكلية بعد ما إذا كانت قد انتهكت قواعد سلوك الطلاب في كلية بارنارد.

وقالت جروسو إنها ممنوعة من السكن في الحرم الجامعي، ولا يمكنها الحصول على الوجبات الخاصة بها من الكلية وهي غير متأكدة من المكان الذي ستقضي فيه الليلة.

وقال مسؤولو الجامعة إن أمامها 15 دقيقة لجمع متعلقاتها، لكنها صممت على مواصلة الاحتجاج.

وتقول: "الشيء الأخلاقي الوحيد هو أن نفعل كل ما في وسعنا".

وقال متحدث باسم جامعة كولومبيا، الجمعة، إن الطلاب الذين شاركوا في المعسكر تم إيقافهم عن العمل، لكنه لم يقدم رقمًا محددًا. وأضافوا: "نحن مستمرون في التعرف عليهم وسنرسل إخطارات رسمية".