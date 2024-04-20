سامح شكري: الاقتصاد العالمي تضرر من الأنشطة العسكرية في البحر الأحمر

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الاقتصاد العالمي لحقت به أضرارا بالفعل بعد الأنشطة العسكرية في البحر الأحمر، وهو أمر ينبغي معالجته أيضا.

وقال شكري لهيئة الإذاعة والتلفزيون الجنوب أفريقية (SABC) في بريتوريا بعد محادثات ثنائية مع نظيرته الجنوب أفريقية ناليدي باندور، أمس الجمعة "إن دول المنطقة تستحق السلام والأمن والاستقرار ويجب أن تعيش في وئام وتعاون"، وذلك في تعليق على التصعيد الحالي للأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران.

ولفت وزير الخارجية إلى أن مصر حذرت من أن التصعيد سيؤدي إلى صراع أوسع في المنطقة لا يخدم أمن أي دولة.

في سياق متصل التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت 20 أبريل 2024 بنظيره التركي هاكان فيدان، في مستهل زيارته الحالية إلى تركيا حيث عقد جلسة مباحثات مغلقة، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وأشارت وزارة الخارجية في بيان إلى أن الجانبين يبذلان جهدا مشتركا نحو دفع العلاقات بين البلدين قدماً على كافة الأصعدة، وتنسيق مشترك حول التحديات الإقليمية والدولية.

ووصل شكري إلى تركيا قادما من جنوب أفريقيا، بعدما ترأس أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب أفريقيا، برئاسة وزيري خارجية البلدين. وقد سبق اجتماع اللجنة المشتركة اجتماع لكبار المسؤولين يومي ١٧ و١٨ أبريل ٢٠٢٤.