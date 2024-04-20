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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين.. عباس يصدر مرسوما رئاسيا بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية

محمود عباس
محمود عباس

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما رئاسيا بشأن إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، برئاسة رامي وليد كامل حمد الله.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، تضم اللجنة في عضويتها كلا من د. لميس العلمي، ومازن سيسالم، وخولة الشخشير، وشكري النشاشيبي، واسحق مهنا، وياسر موسى حرب، ويوسف عوض الله، واحمد الخالدي.

واستقبل عباس، ظهر اليوم السبت، رئيس لجنة الانتخابات المركزية رامي حمد الله، مؤكدًا الدور الهام والمركزي للجنة الانتخابات في تكريس أسس الديمقراطية في الحياة السياسية الفلسطينية، وما تم إنجازه من اجراء جميع الانتخابات السابقة وفق اعلى الشفافية والاستقلالية، جعل العالم كله يشهد بنزاهة واستقلالية لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.

وأشاد الرئيس الفلسطيني بالجهود التي بذلها حنا ناصر رئيس اللجنة السابق، وحرصه على دور واستقلالية عمل اللجنة وحيادها، متمنيا النجاح والتوفيق للجنة الانتخابات المركزية في مهامها القادمة.

وأكد عباس أن الأجواء السياسية المناسبة تتوفر لإجراء الانتخابات العامة في جميع الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، لتكريس النهج الديمقراطي، في النظام السياسي الفلسطيني.

الرئيس الفلسطيني لجنة الانتخابات الانتخابات الأجواء السياسية

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