وزير الصناعة: مليار و546 مليون دولار حجم صادرات السلع الغذائية

تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مصنع بورسعيد ستار المتخصص في إنتاج الأسماك المدخنة بمختلف أصنافها بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد.

وقال الوزير إن المصنع يُقام فى بورسعيد على مساحة 13 ألف متر مربع، ويبلغ رأس ماله نحو 50 مليون جنيه، ويبلغ حجم أعماله 400 مليون جنيه.

وأضاف وزير الصناعة أن مصنع بورسعيد يصدر منتجاته لأسواق كندا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية والعربية، كما يوفر المصنع 400 فرصة عمل.

خلال زيارة بورسعيد وزير الصناعة حجم صادرات السلع الغذائية بلغ نحو مليار و546 1000297723 1000297722 1000297721 1000297720

وأوضح سمير أن قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات التي تشكل هيكل الصادرات السلعية المصرية، حيث بلغ حجم صادرات الصناعات الغذائية نحو مليار و546 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.