رئيس الوزراء يتفقد مصنعا للصناعات الغذائية وآخر للأحذية في بورسعيد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع "فيله" للصناعات الغذائية لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية، ومصنع duck للأحذية، بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

استهل مدبولى جولته بتفقد مصنع "فيله" للصناعات الغذائية لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية، حيث استمع إلى شرح حول أنشطة المصنع وحجم إنتاجه، وتم توضيح أن المصنع مُقام على مساحة 1861 مترا مربعا، ويضم ١١ جمالون، والجدير بالذكر أن البنية التحتية للمصنع والمعدات اللازمة للتصنيع ستتبع اشتراطات سلامة الغذاء والمعايير الدولية الخاصة بالممارسات التصنيعية الجيدة.



وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي مصنع duck للأحذية، حيث تم التعرف على مراحل الإنتاج وصولاً الى المنتج النهائي، وتم إنشاء المصنع في عام 2000، ويعمل في إنتاج أحذية بجودة عالية تُضاهي المنتجات العالمية بأسعار منافسة، ويعمل به حوالي ٣٥٠ عاملا.

