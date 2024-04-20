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برلمان

العربي الناصري: الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة يكشف دعمها لدموية إسرائيل

الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري

انتقد الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري، الفيتو الأمريكي ضد منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مؤكدا أن هذه خطوة تكشف للجميع حجم دعم أمريكا لدموية إسرائيل من أجل اغتيال الإنسانية في فلسطين المحتلة.

وقال أبو العلا، إن الكيان الصهيوني الغاصب المحتل ارتكب كل الجرائم في فلسطين المحتلة ورغم ذلك تقوم أمريكا بدعم هذا الكيان في السر والعلن، مشددا علي أن الفيتو الأمريكي ضد منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة حلقة في سلسلة الازدواجية الأمريكية.


وقال الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري، إن الموقف الأمريكي يبعد الولايات المتحدة عن لعب دور الوسيط، الذي بات دورا من الماضي على حد وصفه، مؤكدا بأن انحياز الولايات المتحدة لإسرائيل يضعف تأثيرها في المنطقة وبأنه آن الأوان أن نعلم بأن حل مشكلة الشرق الأوسط خاصة القضية الفلسطينية لن يكون من خارج المنطقة، وأن على الجميع الاستماع لصوت العقل الذي تمثله مصر منذ بداية الأزمة.

وعبر أبو العلا عن فخره بموقف الدولة المصرية إزاء القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه على مدار التاريخ مصر تدعم القضية الفلسطينية بشكل ثابت وراسخ، موضحا أنه منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 تعمل مصر على الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالينا في غزة.

الفيتو الأمريكي الأمم المتحدة رئيس حزب العربى الناصري الدكتور محمد ابو العلا فلسطين

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