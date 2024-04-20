قمة ثلاثية.. تونس تستضيف الاجتماع التشاوري الأول مع الجزائر وليبيا

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية اليوم السبت 20 أبريل 2024 عن انعقاد الاجتماع التشاوري الأول بين تونس والجزائر وليبيا، بعد غد الاثنين.

وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها، أن الرئيس قيس سعيد وجه الدعوة إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي لزيارة تونس.

وقالت الرئاسة التونسية في بيانها إنه "بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يؤدي الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والرئيس محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا، زيارة إلى تونس يوم الاثنين 22 أبريل 2024، للمشاركة في الاجتماع التشاوري الأوّل بين قادة البلدان الشقيقة الثلاثة".