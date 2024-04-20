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برلمان

رئيس زراعة النواب: تعديل قانوني لاستخدام الهندسة الوراثية في محاصيل الأعلاف

هشام الحصرى، رئيس
هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على أهمية القوافل البيطرية والارشادية في توعية مربى الماشية والمزارعين، بزيادة حجم الإنتاج الحيوانى والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وقال الحصرى، في تصريحات له على هامش تنظيم قافلة بيطرية وإرشادية، اليوم، بقرية طوخ الأقلام بالدقهلية، ان الدولة تبذل جهودا كبيرة لتنظيم تلك القوافل البيطرية والإرشادية بهدف توعية صغار المربين وتذليل أي عقبات أمامهم لضمان التوسع في الإنتاج الحيوانى، مشيرا إلى أن نسبة شريحة صغار المزارعين، تمثل النسبة الأكبر في حجم الثروة الحيوانية في مصر.  

وأضاف الحصرى، أن صغار المزارعين هم الأبطال الحقيقين في سلسلة الإنتاج الزراعى والحيوانى في مصر، منوها بانهم لم يتخلوا يوما عن أداء دورهم في توفير الأمن الغذائي، الأمر الذى كان له تأثير كبير في ارتفاع حجم الصادرات الزراعية.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن مصر تمتلك الموارد الطبيعية التي تؤهلها للتوسع الزراعى، بالإضافة إلى جهود مراكز البحوث الزراعية التي تقوم باستباط أصناف  تتحمل التغيرات المناخية وملوحة المياه، وتستهدف زيادة الإنتاجية، مستشهدا بمحصول الأرز، حيث تم استنباط أصناف أرز جديدة، تستهلك كميات قليلة من المياه وتستغرق وقت أقل في الزراعة وتنتج كميات أكبر، وكذلك محصول القمح، تم استنباط أصناف تنتج نحو ٢٠ أردب للفدان، بعدما كان حجم الإنتاج ١٠ أردب فقط.

وأكد النائب هشام الحصرى، أن الفترة القادمة ستشهد تعديل قانون الزراعة، وسوف يتضمن التعديل السماح باستخدام الهندسة الوراثية في استنباط أصناف محاصيل الأعلاف، تكون أكثر إنتاجية ومقاومة للأمراض وتتحمل درجات ملوحة المياه، بما يحقق خطة الدولة في توفير الأعلاف للثروة الحيوانية، وتوفير العملة الأجنبية.

وجرى تنظيم القافلة البيطرية والإرشادية بقرية طوخ الأقلام بالسنبلاوين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائى والثروة السمكية والحيوانية بمجلس النواب و الوزير السيد القصير  وزير الزراعة، والدكتور أيمن مختار  محافظ الدقهلية، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية ومديرية الزراعة بالدقهلية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومديرية الطب البيطرى بالدقهلية، وبالتنسيق مع حزب مستقبل وطن.

الماشية المزارعين القوافل البيطرية المحاصيل الاستراتيجية قافلة بيطرية

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