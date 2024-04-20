المصور اعتذر بسبب مراته| ميدو يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي ومازيمبي

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن مفاجأة بشأن طاقم تصوير مباراة الأهلي ومازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب ميدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس":"المصور الرئيسي لمباراة مازيمبي والأهلي مراته خلفت النهاردة واعتذر في آخر ساعة واللي صور الماتش بتاع العلاج الطبيعي..أخبار مؤكدة من الإعلام الكونغولي".

واشتكى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من سوء الإخراج التليفزيوني في لقاء اليوم، وعدم توافق الصورة مع أحداث المباراة.



وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت، أمام مضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي، بالتعادل السلبي في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا.