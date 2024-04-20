فنانون عن الراحل صلاح السعدنى: ذكي جدا وطيب ومهموم بقضايا البلد

نعى الفنان عبد العزيز مخيون والفنانة فردوس عبد الحميد الفنان الراحل صلاح السعدنى والملقب بعمدة الدراما.

وقال عبد العزيز مخيون خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الخلاصة” المذاع عبر قناة “المحور” أنه تعاون مع الراحل صلاح السعدنى فى عدد كبير من الأعمال الفنية والدرامية وكان بمثابة الأخ للجميع.

ذكاء وشعبية

وتابع عبد العزيز مخيون: صلاح الله يرحمه كان يتمتع بذكاء شديد وطيب للغاية.

ومن جانبها قالت الفنانة فردوس عبد الحميد أن الجميع يكن الحب والاحترام للراحل صلاح السعدنى ، معقبة:" تركيبته كانت شعبية وكان ديما مهموم بقضايا البلد".