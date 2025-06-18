خامنئي يحذر أمريكا: الشعب الإيراني لا يمكن إخضاعه وأي تدخل عسكري سيعرضكم لأضرار جسيمة

أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في تصريحاته الأخيرة أن الشعب الإيراني قوي ولن يُخضع لأي ضغوط أو تدخلات خارجية، مشدداً على صمود إيران في مواجهة كل التحديات.

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تحذير من تدخل عسكري أمريكي

وجه خامنئي تحذيراً شديد اللهجة للولايات المتحدة، مؤكداً أن أي تدخل عسكري أمريكي في إيران سيُلحق بأمريكا أضراراً جسيمة لا يمكن إصلاحها، مما ينذر بتصعيد خطير في المنطقة.

رسالة تحدي إلى واشنطن

في رسالة موجهة مباشرة إلى واشنطن، شدد خامنئي على أن الشعب الإيراني لن يستسلم أو يخضع لأي ضغوط، معبراً عن رفضه القاطع لأي محاولات للتدخل في الشؤون الإيرانية أو فرض إرادات خارجية.