احذر.. أطعمة يومية تسبب السرطان

بسبب سرعة الحياة انتشر تناول الوجبات السريعة وأصبحت تحتل مكانة كبيرة لدي الكثير من الأشخاص داخل المنزل وخارجة، ولكن هناك الكثير من المخاطر الحية التي تختفي خلف هذه الأطعمة.

أطعمة يومية قد تسبب السرطان

أبرزها هذه المخاطر، هو خطر الإصابة بالسرطان. الدراسات الحديثة كشفت أن بعض المكونات الصناعية وطرق الطهي قد تسهم في تحفيز نمو الخلايا السرطانية داخل الجسم.

إليك أبرز الأطعمة التي يجب الحذر منها قد تسبب السرطان كشف عنها الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية لمحاربة السمنة.

1. اللحوم المصنعة

مثل السجق، اللانشون، البسطرمة، والسلامي تحتوي على مواد حافظة مثل النترات والنتريت، وهي مواد ترتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمعدة

2. اللحوم المشوية والمقلية على درجات حرارة عالية

عند طهي اللحوم على الفحم أو القلي العميق، تتكوّن مركبات مسرطنة مثل الهيدروكربونات العطرية الأمينية

ينصح بتقليل استهلاكها وطهوها بطرق صحية كالشوي الخفيف أو السلق

3. الأطعمة المعلبة الغنية بالصوديوم

الملح الزائد والمواد الحافظة في الأطعمة المعلبة قد تضعف خلايا الجسم وتزيد من خطر السرطان على المدى الطويل

4. المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة

غنية بالسكر والألوان الصناعية، وتشجع على السمنة المفرطة، وهي من عوامل الخطر المؤدية لعدة أنواع من السرطان مثل سرطان البنكرياس والثدي

أطعمة يومية قد تسبب السرطان دون أن تدري!

5. الزيوت المهدرجة الدهون المتحولة

تُستخدم في المخبوزات التجارية والبطاطس المقرمشة وتسبب التهابات مزمنة في الجسم

ترتبط هذه الالتهابات بزيادة احتمالية الإصابة بالسرطان وأمراض القلب

6. البطاطس المقلية ورقائق الشيبسي

عند قلي البطاطس تتكوّن مادة الأكريلاميد، وهي مادة كيميائية يحتمل أن تكون مسرطنة

تتكوّن هذه المادة في الأطعمة النشوية عند تعرضها لدرجات حرارة عالية

أطعمة يومية قد تسبب السرطان دون أن تدري!

7. المحليات الصناعية

تستخدم في منتجات “الدايت” والعلكة الخالية من السكر

الدراسات حولها متضاربة، ولكن بعض الأبحاث ربطت بينها وبين خطر الإصابة بالسرطان عند تناولها بكميات كبيرة.