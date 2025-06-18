قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صواريخ إيران تثير الرعب في نفوس الإسرائيليين ومحطات المترو ملاذهم
جوارديولا: اللاعبون الأفارقة ممتازون.. وشاهدوهم في الأندية الأوروبية
تصعيد خطير.. خامنئي يوجه رسالة عاجلة إلى واشنطن
إيه علاقة أشرف زكي.. شريف خير الله يكشف تفاصيل منشوره عن قلة أعماله
أسامة ربيع: عودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة إلى قناة السويس
5 قنوات مجانية تنقل مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي في كأس العالم للأندية
إزالة 7441 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظات
جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2025-2026.. قمم مبكرة تنتظر صلاح ومرموش
العراق.. قوات الأمن تفرض طوقاً أمنياً حول السفارة الالمانية في بغداد
البرلمان الأوروبي يعتمد قرار شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو
اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع جديد مع "أولوسوي" التركية لصناعة الغزل والخيوط
خامنئي يحذر أمريكا: الشعب الإيراني لا يمكن إخضاعه وأي تدخل عسكري سيعرضكم لأضرار جسيمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

احذر.. أطعمة يومية تسبب السرطان

أطعمة يومية قد تسبب السرطان دون أن تدري!
أطعمة يومية قد تسبب السرطان دون أن تدري!
أسماء عبد الحفيظ

بسبب سرعة الحياة انتشر تناول الوجبات السريعة وأصبحت تحتل مكانة كبيرة لدي الكثير من الأشخاص داخل المنزل وخارجة، ولكن هناك الكثير من المخاطر الحية التي تختفي خلف هذه الأطعمة.

أطعمة يومية قد تسبب السرطان 

أبرزها هذه المخاطر، هو خطر الإصابة بالسرطان. الدراسات الحديثة كشفت أن بعض المكونات الصناعية وطرق الطهي قد تسهم في تحفيز نمو الخلايا السرطانية داخل الجسم.

إليك أبرز الأطعمة التي يجب الحذر منها قد تسبب السرطان كشف عنها الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية لمحاربة السمنة.

1. اللحوم المصنعة

مثل السجق، اللانشون، البسطرمة، والسلامي تحتوي على مواد حافظة مثل النترات والنتريت، وهي مواد ترتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمعدة

2. اللحوم المشوية والمقلية على درجات حرارة عالية

عند طهي اللحوم على الفحم أو القلي العميق، تتكوّن مركبات مسرطنة مثل الهيدروكربونات العطرية الأمينية
ينصح بتقليل استهلاكها وطهوها بطرق صحية كالشوي الخفيف أو السلق

3. الأطعمة المعلبة الغنية بالصوديوم

الملح الزائد والمواد الحافظة في الأطعمة المعلبة قد تضعف خلايا الجسم وتزيد من خطر السرطان على المدى الطويل

4. المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة

غنية بالسكر والألوان الصناعية، وتشجع على السمنة المفرطة، وهي من عوامل الخطر المؤدية لعدة أنواع من السرطان مثل سرطان البنكرياس والثدي

أطعمة يومية قد تسبب السرطان دون أن تدري!

5. الزيوت المهدرجة الدهون المتحولة

تُستخدم في المخبوزات التجارية والبطاطس المقرمشة وتسبب التهابات مزمنة في الجسم
ترتبط هذه الالتهابات بزيادة احتمالية الإصابة بالسرطان وأمراض القلب

6. البطاطس المقلية ورقائق الشيبسي

عند قلي البطاطس تتكوّن مادة الأكريلاميد، وهي مادة كيميائية يحتمل أن تكون مسرطنة
تتكوّن هذه المادة في الأطعمة النشوية عند تعرضها لدرجات حرارة عالية

أطعمة يومية قد تسبب السرطان دون أن تدري! 

7. المحليات الصناعية 

تستخدم في منتجات “الدايت” والعلكة الخالية من السكر
الدراسات حولها متضاربة، ولكن بعض الأبحاث ربطت بينها وبين خطر الإصابة بالسرطان عند تناولها بكميات كبيرة.

أطعمة السرطان الأطعمة نمو الخلايا السرطانية أطعمة يومية قد تسبب السرطان دون أن تدري الوجبات السريعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

علي جمعة

علي جمعة: علامات الساعة ظهرت ويوم القيامة قادم بغتة لا محالة

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديم

الإيجار القديم

عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك

هيئة الرقابة النووية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا

أداء الصلاة على الشواطئ والوضوء بماء البحر

حكم أداء الصلاة على الشواطئ والوضوء بماء البحر.. الأزهر للفتوى يجيب

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 18-6-2025

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

وفد الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية الصينية يتفقد مصانع المستلزمات الطبية

زيادة مرتبات يوليو 2025 رسميا.. اعرف جدول الحد الأدنى للأجور

زيادة مرتبات يوليو 2025 رسميا.. اعرف جدول الحد الأدنى للأجور الجديد

الدكتور حامد الأقنص

الخدمات البيطرية: زيادة فرص تصدير اللحوم ومنتجاتها إلى الأسواق المجرية

بالصور

ضبط 4 أطنان لحوم ودجاج مجهول المصدر خلال حملات تموينية بمركز بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

بيطرى الشرقية يضبط 530 كجم لحوم ودواجن مخالفة بالعاشر من رمضان وههيا

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

محافظ الشرقية يتفقد سير العمل بمبادرة "من بدري أمان" بمستشفى الزقازيق العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

احذر.. أطعمة يومية تسبب السرطان

أطعمة يومية قد تسبب السرطان دون أن تدري!
أطعمة يومية قد تسبب السرطان دون أن تدري!
أطعمة يومية قد تسبب السرطان دون أن تدري!

فيديو

زيارة تركي آل الشيخ لعادل إمام

بيتابع كأس العالم.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس لقائه مع عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

المزيد