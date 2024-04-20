عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وانت في بيتك.. خطوات سداد مخالفات المرور أونلاين

مخالفات المرور
مخالفات المرور

تسعي الحكومة إلي تقديم خدماتها للمواطنين عبر الانترنت وذلك فى إطار للتحول الرقمي حيث يمكنك سداد مخالفات المرور عبر خطوات سهلة وبسيطة.

txt

بشرط .. محلية النواب: إيقاف قضايا مخالفات البناء بداية من 5 مايو

txt

أسهل طرق لسداد مخالفات المرور


حيث أتاحت أنظمة السداد الحديثة توفير الوقت والجهد على المواطن حيث يمكن دفع مخالفات المرور من المنزل اونلاين دون الحاجة إلي الوقوف فى طوابير.


طريقة سداد مخالفات المرور أونلاين 


وتشمل طرق شداد مخالفات المرور أونلاين وبدون مشاوير ما يلي :- 


- يتم دفع مخالفات المرور من خلال موقع مرور مصر، الذي أطلقته وزارة العدل

- يتم من خلال الموقع الاستعلام عن المخالفات المرورية وسدادها إلكترونيا

خطوات سداد مخالفات المرور إلكترونيا

- يقوم المواطن بالدخول على موقع مرور مصر للاستعلام عن مخالفات المرور  وإدخال البيانات المطلوبة

- يتم ارسال طلب ثم اختيار الطريقة الملائمة من طرق الدفع المُبينة على الموقع بالضغط على كلمة استمرار

- يتم كتابة بيانات بطاقتك الائتمانية والتي سيتم استخدامها من أجل الدفع

أنظمة لسداد مخالفات المرور

-دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد عن طريق الذهاب إلى أي مكتب البريد وتقديم البطاقة الشخصية ورخصة السيارة

- يتم تسليم الرخصة إلى الموظف المختص داخل مكتب البريد الذي يتولى الكشف عن مخالفاتك المرورية،

- سيتم  ابلاغك بقيمة المخالفة المستحقة

- سداد قيمة شهادة براءة الذمة، واستلامها من مكتب البريد

سداد مخالفات المرور عبر الانترنت

ويتيح الموقع الرسمي للنيابة العامة إمكانية التصالح الفوري فى مخالفات المرور والدفع أون لاين دون الحاجة لضياع الوقت.

- تبدء أولي خطوات سداد المخالفات المرورية بالدخول على موقع النيابة العامة

-فى هذه الخطوة يتم اختيار خدمات المرور

- ومن بين خطوات  سداد مخالفات المرور بالضغط على «التصالح الفوري» .

- يتم اختيار مخالفات رخص المركبات / مخالفات رخص القيادة.

- يتم فى هذه الخطوة بإدخال البيانات، اضغط على إجمالي المخالفات.

txt

أسهل طرق لسداد مخالفات المرور

txt

وأنت في مكانك.. أسهل طريقة لسداد مخالفات المرور

- ولاستكمال باقي خطوات سداد مخالفات المرور يتم الضغط على تفاصيل المخالفات ثم يطلب منك ادخال الرقم القومي ورقم الهاتف ثم اضغط على تفاصيل المخالفات.

- ثم يتم اختيار بعدها خدمة «التصالح».

- وفى الخطوة الأخيرة سوف يظهر امامك قيمة المخالفات ومن ثم إتمام عملية الدفع.

مخالفات المرور أماكن دفع مخالفات المرور استعلام مخالفات المرور تظلمات مخالفات المرور دفع مخالفات المرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أطول إجازة رسمية في 2024.. عدد أيام عطلة شم النسيم وعيد العمال

إصابة خطيرة في الرأس لـ أكرم توفيق خلال مواجهة مازيمبي

أشقاء الوطن.. قرار عاجل من الحكومة حول تخفيف أحمال الكهرباء خلال أعياد الأقباط

تعليق صادم من خالد بيبو بعد تعادل الأهلي مع مازيمبي

بـ فستان جريء للعروسة .. غادة عبد الرازق تحتفل بزفاف نجل شقيقتها

دوري أبطال إفريقيا | طبيب الأهلي يصدم الجميع عن إصابة كوكا وأكرم توفيق

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

وائل جمعة عن مباراة مازيمبي: الأهلي حقق أسوأ نتيجة وتصريحات كولر «مستفزة»

موضوعات متعلقة

من غير مجهود.. طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور أونلاين

لمدة 3 أيام | خصم 50% على مخالفات المرور ..تفاصيل

ترشيحاتنا

علماء يحذرون من وباء قادم يسببه فيروس الأنفلونزا

أشقاء الوطن.. قرار عاجل من الحكومة حول تخفيف أحمال الكهرباء خلال أعياد الأقباط

أول تعليق من نتنياهو على حزمة الدعم الأمريكية لإسرائيل

كيف يتم تعويض الصلوات الفائتة.. سعاد صالح تجيب

وزير الخارجية الإسرائيلي عن حزمة المساعدات الأمريكية الضخمة: رسالة قوية إلى أعدائنا

إصابة خطيرة لثنائي الفريق أمام مازيمبي .. الأهلي يضع قدما في النهائي ويؤجل الحسم للقاهرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لهذا السبب خرج أكرم توفيق من الملعب.. مضاعفات منعته من الاستمرار

إصابة خطيرة لثنائي الفريق أمام مازيمبي .. الأهلي يضع قدما في النهائي ويؤجل الحسم للقاهرة

خبير تغذية يكشف عن سر وضع الخل مع الماء للجسم

تفاصيل سقوط أكرم توفيق على الأرض في البطولة.. وهذا العلاج الأساسي لحالته

فيديو

مكنش مجرد تمثيل.. حسن الرداد يكشف كواليس مشهد موت والدته بمسلسل «محارب»

غناء ورسائل حب.. نجوم الفن يردون الجميل في حفل زفاف نجل محمد فؤاد

كواليس التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين.. ماذا يحدث الأحد المقبل؟

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ