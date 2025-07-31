أنمار الحائلي ينسحب من سباق رئاسة الاتحاد: النادي فوق الجميع ويحتاج للاستقرار

أعلن أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد السعودي السابق، انسحابه رسميًا من سباق الترشح لرئاسة مجلس إدارة النادي، مؤكدًا أن قراره جاء "تغليبًا لمصلحة الاتحاد العليا على كل اعتبار"، في خطوة مفاجئة تضع حدًا لطموحه بالعودة لقيادة العميد.

وكان الحائلي قد أعلن يوم 22 يوليو الجاري نيته الترشح، مشددًا على أنه يسعى إلى "إكمال مسيرة الحلم الكبير" مع الاتحاد، غير أن التطورات السريعة خلال الأيام الماضية دفعته لإعادة حساباته، ليصدر بيانًا عبر حسابه في منصة "إكس" صباح اليوم الخميس يعلن فيه الانسحاب بشكل نهائي من المنافسة.

وجاء في بيان الحائلي: "بعد تفكير ومشاورة المحبين والعقلاء، ونظرًا للظروف الحالية التي تتطلب توازناً دقيقًا بين الطموح والمصلحة العامة، قررت الانسحاب من سباق الترشح لرئاسة الاتحاد، بعد دراسة عميقة للواقع الحالي والمصلحة العليا للنادي".

وأضاف أن القرار لم يكن سهلًا، لكنه نابع من إحساسه بالمسؤولية: "قوة الاتحاد في وحدته، والتنافس لا يجب أن يكون سببًا في انقسام مدرج الذهب.. نادينا اليوم بحاجة إلى الاستقرار والدعم، أكثر من حاجته إلى صراع مناصب أو مسميات".

ولم يغفل الحائلي في بيانه توجيه كلمات الشكر والثناء لأعضاء مجلس إدارة الشركة الربحية وعلى رأسهم عبدالله الحسيني، وكذلك أعضاء الجمعية غير الربحية، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات التي تجمعه ببعضهم، كما بارك الحائلي للمرشح فهد سندي، وجميع المتقدمين لسباق الانتخابات، متمنيًا لهم التوفيق في خدمة الكيان الاتحادي العريق.

ومن اللافت في بيانه، تخصيصه رسالة دعم خاصة للنجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد هجوم الفريق، حيث قال: "أتقدم بالشكر للكابتن كريم بنزيما على دعمه وثقته الكبيرة بي.. سأظل داعمًا له ولزملائه اللاعبين ولكل العاملين في النادي، فهم جزء أساسي في مستقبل الاتحاد".

واختتم الحائلي كلماته برسالة مؤثرة للجماهير قائلاً: "شكرًا لكل من وقف معي وساندني.. سأبقى دومًا قريبًا من هذا الكيان، داعمًا، وفيًا، ومحبًا.. فلنتحد من أجل الاتحاد".

يُذكر أن نادي الاتحاد مقبل على مرحلة حساسة، مع قرب انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن، وسط ترقب كبير من جماهيره لما ستؤول إليه الأوضاع الإدارية، في ظل التحديات المحلية والقارية التي تنتظره.