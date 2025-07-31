بسبب تعاطي المخدرات.. شاب يقتل والده في دار السلام

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب لقيامه بالتعدي على والده بـ شومة حتى الموت في منطقة دار السلام.

شاب يقتل والده في دار السلام

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة دار السلام تضمن ورود بلاغ أفاد بوصول شخص ستيني إلى المستشفى مصاب بكسور وجروح وحالته خطيرة وتوفى متأثرا بإصابته.

بالانتقال والفحص تبين من معاينة الجثمان وجود نزيف وكسور بأماكن متفرقة بالجسد وبسؤال نجله قرر بأن والده تعثرت قدميه أثناء سيره في الشارع وسقط أرضا مما نتج عنه وفاته.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن نجله مدمن على المخدرات وسيء السلوك ودائم التعدي عليه وأنه قام بالتعدي على والده بـ شومة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وعقب تقنين الاجراءات تم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب جريمته لرفض والده اعطائه أموالا لشراء المخدرات وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الجراءات القانونية اللازمة.