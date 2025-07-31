سباق على الموت.. عبدالله محمد بطل مصر للتجديف رحل مع حلمه بسبب تريلا

أسدلت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة الستار على قضية وفاة لاعب منتخب مصر للتجديف عبدالله محمد، حيث قضت برفض استئناف سائق النقل الثقيل "تريلا"، وأيدت الحكم الصادر بسجنه 5 سنوات، بعد إدانته بالتسبب في الحادث المأساوي الذي أودى بحياة اللاعب وأصاب زميله وفي تلك السطور نرصد لكم القصة الكاملة :

وفاة بطل مصر عبد الله محمد صبحي

توفي بطل مصر ولاعب نادي الكهرباء السابق للتجديف عبد الله محمد صبحي يوم 15 مايو 2025، إثر حادث مروع نتيجة سباق بين مقطورتين على الطريق السريع بمنطقة التجمع الخامس وفر سائق المقطورة هاربًا من مصيره

الأجهزة الأمنية

ورد مديرية أمن القاهرة بلاغا يشير إلى وقوع حادث تصادم بين مقطورتين في شارع التسعين بالتجمع ما تسبب في وفاة شخص وهو ما دفع الأجهزة الأمنية للانتقال إلى محل الحادث لمعرفة تفاصيل الحادث والكشف عن الملابسات وكانت مرفقة بسيارة إسعاف لنقل جثة المتوفي



بدأت التحريات الأولية وخلال الفحص تبين أن المتوفي إثر حادث التصادم هو عبد الله محمد صبحي بطل مصر وإفريقيا وتم نقل جثمانه إلى مشرحة أقرب مستشفى.

الاتحاد المصري ينعي البطل

نعى الاتحاد المصري للتجديف اللاعب عبد الله محمد صبحي في بيان له عبر صفحاته الرسمية : بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، ينعي الاتحاد المصري للتجديف برئاسة اللواء شريف القماطي، وجميع أعضاء مجلس الإدارة الفقيد الغالي الكابتن عبد الله محمد صبحي بطل مصر في التجديف، واللاعب السابق بنادي الكهرباء للتجديف، والذي وافته المنية بالأمس إثر حادث أليم (رحمه الله)

حبس 5 سنوات لسائق التريلا المتسبب في وفاة لاعب منتخب مصر للتجديف

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد أصدرت حكمًا سابقًا بمعاقبة السائق "م. خ" بالسجن 5 سنوات، كما قضت بحبس مالك السيارة 3 سنوات، على خلفية إهماله في صيانة المركبة وتمكين السائق من قيادتها بشكل يخالف شروط الأمان.

وتعود الواقعة إلى حادث تصادم مأساوي أسفر عن وفاة عبد الله محمد لاعب منتخب مصر للتجديف، وإصابة لاعب آخر، ما أثار حالة من الحزن الشديد في الأوساط الرياضية.