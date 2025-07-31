عاوز تدلعهم | خالد الغندور يوجّه رسالة صادمة لـ ممدوح عباس لهذا السبب

هاجم الإعلامي خالد الغندور، المهندس ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، بسبب تصريحاته الأخيرة عن أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وكان ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، كتب في تصريحات عبر حسابه على منصة “إكس”: "لم أفهم هذه الضجة المثارة حول أحمد فتوح، كابتن نادي الزمالك، عقده ما زال ممتدًا، والرجل عاشق للقلعة البيضاء، ولا أؤيد فكرة إعارته أو بيعه حتى لا نبكي على اللبن المسكوب".

وختم: "فتوح ليس فقط قائد الزمالك وظهيره الأيسر، بل هو الظهير الأساسي أيضًا لمنتخب مصر".

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “كلام استاذ ممدوح عباس عن الضجة المثارة على أحمد فتوحـ أولًا لاعب رفض لعب مباراة وتم إيقافه ثم خرج من معسكر ليلة مباراة وتم عقابه ثم حادثة تسببت في وفاة بني آدم وتم حبسه ثم أنقذه ربنا وأخيرًا الخروج من معسكر مغلق لمرض عمه وفوجئ الجميع بسفره الإسكندرية لحضور حفلة راغب علامة”.

وأضاف: “مشكلة استاذ ممدوح عباس، هو أن عايز يدلع لاعيبة معينة”.