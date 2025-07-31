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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصدر بالزمالك: ملف التجديد مؤجل.. والتركيز على إبرام الصفقات الجديدة أولا

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

اتخذ جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، قرارًا بتأجيل مناقشة ملف تجديد عقود بعض لاعبي الفريق، على أن يتم فتحه فور انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، المقرر غلقها في 6 أغسطس المقبل.

وأكد مصدر داخل النادي أن إدوارد سيبدأ بعد نهاية الميركاتو عقد جلسات مع اللاعبين المرشحين للاستمرار، وفي مقدمتهم محمد السيد، وحسام عبد المجيد، وأحمد حمدي، الذين أبدوا جميعًا مرونة كبيرة وترحيبًا بخوض مفاوضات التجديد، خاصة في ظل التغييرات الإدارية الأخيرة داخل القلعة البيضاء.

وفي السياق ذاته، يواصل الزمالك تحركاته الهادئة لإعادة بناء الفريق وتجديد دمائه، تحت إشراف مباشر من جون إدوارد، الذي يضع أولويات المرحلة المقبلة بعناية شديدة.

الزمالك حسام عبدالمجيد جون إدوارد محمد السيد

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